Fußball

vor 49 Min.

Dieser Auswärtssieg ist historisch: Ulm gewinnt 2:1 bei den Kickers Offenbach

Plus Der letzte Sieg der Ulmer Fußballer in Offenbach gelang im September 1994. Jetzt haben die Spatzen diese Negativserie gestoppt.

Von Stephan Schöttl

Sie hatten an diesem Nachmittag einen historischen Sieg eingefahren. 27 Jahre lang war es den Ulmer Fußballern zuvor nicht mehr gelungen, bei den Kickers Offenbach auf dem traditionsreichen Bieberer Berg zu gewinnen. Der letzte Erfolg war ein 1:0 am 20. September 1994, damals noch in der Regionalliga Süd. Jetzt baute der SSV Ulm 1846 Fußball seine Serie in der Regionalliga Südwest aus und setzte sich bei den Hessen mit 2:1 durch.

