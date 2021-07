Nach Halbfinal-Sieg: So feiern Italiener in und um Neu-Ulm

Plus Italiens Fußball-Nationalmannschaft erreicht bei der EM das Finale. Der Erfolg, sagen Kicker aus dem Landkreis Neu-Ulm, kommt nicht von ungefähr.

„Die Fingernägel sind abgekaut“, sagt Salvatore Moscatello lachend. Der Sportdirektor des SV Esperia Italia Neu-Ulm hat am Dienstagabend wie viele seiner Landsleute über den Finaleinzug der italienischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM gejubelt. Bis der 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien feststand, musste Moscatello aber ganz schön leiden. „Wir Italiener sind mit Herz und Seele dabei. Halbe Sachen gibt’s nicht“, meint er.