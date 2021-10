Effektive Türken

In der Verbandsliga gewinnt Neu-Ulm mit 2:1 gegen Hofherrnweiler-Unterrombach

Einen 2:1-Sieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach feierte Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm. „Wir waren effektiver“, sagte Coach Ünal Demirkiran. Hofherrnweiler habe hingegen die Durchschlagskraft gefehlt.

Die Gäste hatten über weite Strecken die größeren Spielanteile, Neu-Ulm die besseren Chancen. Außerdem war den Hausherren die Doppelbelastung aus der englischen Woche durchaus anzumerken. „Wir waren in der zweiten Halbzeit ausgelaugt“, meinte Demirkiran. Alle drei Tore fielen bereits vor dem Seitenwechsel. Erst traf Burak Tastan zum 1:0 (29.), nur vier Minuten später verwertete Daniel Queiroz Serejo eine Ecke zum 1:1 (33.). Dieser Spielstand hielt nicht lange: Die Neu-Ulmer brachten die Gäste in Bedrängnis und Mehmet Ali Fidan in Position. Der war prompt mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich (38.). Bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) geht es für Türkspor Neu-Ulm mit dem Nachholspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen weiter. (jürs)

Türkspor Neu-Ulm: Özer – Owusu (60. Sahin), Tuna, Kücük, Evens (88. Wiener) – Tastan, Weibler (71. Cumur), Kajan, Barwan – Fidan, Bagceci (81. Schmitz).