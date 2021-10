Effektive Ulmer

SSG 99 gewinnt das Derby in der Landesliga gegen den TSV Neu-Ulm mit 2:1

Das Landesliga-Nachholspiel zwischen der SSG Ulm 99 und dem TSV Neu-Ulm stand für die Bayern unter keinem guten Stern. Zunächst musste TSV-Trainer Cem Staiger auf etliche Stammkräfte verzichten, dann unterlag sein Team mit 1:2.

Beide Mannschaften begannen vor über 400 Zuschauern forsch. Die besseren Möglichkeiten hatten die Gastgeber. Johannes Streiter, Björn Haußer sowie Michael Malheiro da Silva vergaben die ersten SSG-Chancen. Doch den ersten Treffer erzielte Daniel Schuhmacher für Neu-Ulm (36.). Danach kamen die Gäste besser zurecht, mit viel Aufwand und Einsatz versuchten sie ihr Glück, in echte Bedrängnis kam Patrick Apel im Ulmer Tor jedoch nicht. Nach einer guten Stunde leistete sich sein Gegenüber Behruz Yarahmadi einen Fauxpas. Einen Distanzschuss von Johannes Streiter hielt er nicht fest, Michael Malheiro da Silva staubte zum 1:1 ab (63.). Fortan entwickelte sich ein umkämpftes Derby, mit kleineren Nickligkeiten versehen. Dem Siegtreffer der SSG 99 ging erneut ein Fehler von Yarahmadi voran. Statt den Ball ins Seitenaus zu klären, ließ er ihn passieren. Die anschließende Ecke wurde von Streiter ins Tor befördert (79.). „Wir waren vor der Pause besser. In der zweiten Halbzeit waren die Ulmer läuferisch und kämpferisch stärker“, meinte Staiger. SSG-Trainer Bernd Pfisterer sagte: „Das war verdient, wir haben einfach mehr dafür getan.“

Der TSV Neu-Ulm muss am Samstag bereits wieder in Deizisau ran (15.30 Uhr). Die Ulmer empfangen am Sonntag (15 Uhr) den SV Waldhausen. (jürs)

SSG Ulm 99 Apel – Strobl, Walter, Reichl – Bölstler, Haußer (68. Kraus), Beneke, Streiter, Straub (42. Aggeler), Häußler – da Silva Malheiro (87. Schmidt).

TSV Neu-Ulm Yarahmadi – Jendrosek (71. Stanic), Schuhmacher, Gnann – Passaro, Merk (90.+4 Botzenhardt), Patent, Kögel, Schweizer, Schlotter (65. Casullo) – Ufschlag.