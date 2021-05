Ein Fingerzeig auch für den Pokal

Die Ulmer feiern gegen Steinbach den fünften Sieg in Serie und kennen jetzt ihren Gegner im Endspiel

Mit 2:1 gegen den in der Tabelle der Regionalliga Südwest bis dahin fast gleichauf liegenden TSV Steinbach-Haiger gewonnen, insgesamt fünf Punktspiel-Siege in Folge – das kann sich eigentlich für den SSV Ulm 1846 Fußball sehen lassen. Dass viele Fans nicht rundum glücklich sind, das liegt daran, dass die Spatzen daheim (zu) viele eigentlich fest eingeplante Punkte abgegeben haben und deswegen nicht um die Meisterschaft und den Aufstieg spielen werden. Durch den Sieg gegen den TSV Steinbach-Haiger haben die Ulmer mit dem Gegner den Tabellenplatz getauscht und sind nun Vierter – mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Freiburg II und nur noch 15 in den restlichen fünf Partien zu vergebenden Zählern.

Den Ulmer Siegtreffer zum letztlich verdienten 2:1 erzielte in der 70. Minute Burak Coban, der eine Viertelstunde später verletzt raus musste. „Es ist sicher nichts Dramatisches“, sagte er selbst. Seine Freude über diesen Treffer, den er per direktem Freistoß in den Torwinkel erzielte und der den Endstand brachte, konnte die leichte Verletzung jedenfalls nicht schmälern: „Ich habe in der Mauer, die nicht sehr gut stand, die Lücke gesehen und dann hat mein Schuss gepasst.“ Unhaltbar war dieser Schuss und für die Gäste Anlass, ihrerseits vehementer anzugreifen als zuvor. Sie hatten durch den Treffer von Kevin Lahn (43.), der die einzige Chance des TSV Steinbach in der ersten Halbzeit nutzte, mit 1:0 geführt, nachdem Daniele Gabriele zwei Ulmer Möglichkeiten (14., 33.) vergeben hatte.

Die Spatzen kamen gut in den zweiten Durchgang und Felix Higl sorgte in der 55. Minute mit einem strammen Schuss für den Ausgleich – sein zwölftes Saisontor. Dann das 2:1 durch Coban, das die Weichen stellte für den fünften Spatzen-Sieg nacheinander. Ulm spielte nun auf Konter, weil der Steinbacher Druck intensiver wurde. Etwa zehn Minuten vor dem Ende gab es dann mangels Zuschauern Beifall nur von den SSV-Offiziellen und Mannschaftskameraden: Nach einer Pause von sieben Monaten wurde Stürmer Ardian Morina für Higl eingewechselt. Er zeigte gleich seine Qualität, als er sich links bis zur Torauslinie durchspielte und einen scharfen, platzierten Pass vor das TSV-Gehäuse spielte. Doch der ebenfalls eingewechselte Jannik Rochelt setzte den Ball neben den Pfosten. „Aufregend“, empfand es Morina, endlich wieder spielen zu können: „Nach sieben Monaten Reha, bei der immer das Gleiche passierte, habe ich im Training gemerkt, dass ich keine Hemmungen mehr habe. Ich wurde lange gebremst. Ich wollte schon früher ran. Das Schwierigste in der vergangenen Zeit war, die Geduld zu behalten.“ Die Gäste drängten in den letzten Spielminuten mit Macht auf den Ausgleich, und die Spatzen hatten eine recht heiße Schlussphase zu überstehen. Die Abwehr hielt aber dicht und es blieb beim knappen Ulmer Sieg.

Keine Frage, SSV-Trainer Holger Bachthaler war „glücklich“ über den Erfolg und meinte: „Es war von der ersten Sekunde an ein gutes Spiel gegen einen starken Gegner. Dass wir als Sieger vom Platz gingen, war absolut verdient.“ Was Burak Coban anbetrifft, ist sich Bachthaler sicher, dass der am kommenden Samstag bei Schott Mainz wieder zur Verfügung stehen wird.

Inzwischen kennen die Ulmer auch ihren Gegner im Endspiel des Verbandspokals am 29. Mai. Es ist wie im vergangenen Jahr die TSG Balingen, die sich im Halbfinale mit 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durchsetzte. In der Liga war das vor einer guten Woche eine klare Sache: 4:0 für Ulm.

SSV Ulm 1846 Fußball: Heimann – Heilig, Reichert, Geyer, Kehl – Beck (70. Rochelt), Heußer, Sapina, Coban (86. Jann) – Higl (86. Morina), Gabriele (61. Rühle).