Eine Frage des Geldes

Auch bei den Amateurklubs wird mit Zuschauereinnahmen kalkuliert. Aber nach welchen Kriterien werden die Ticketpreise in der Region festgelegt?

Für die Fans des FC Bayern München war es ein echter Aufreger. Als die zweite Mannschaft des Rekordmeisters Anfang August zum Regionalliga-Duell beim FV Illertissen antrat, waren an den Stadionkassen statt der üblichen zehn Euro gleich 14 Euro Eintritt fällig. Zwei Euro wurden als Reservierungsgebühr für die Tickets aufgeschlagen, die damals wegen der strengen Corona-Vorgaben noch limitiert waren. Dazu noch zwei Euro mehr für ein sogenanntes Sicherheitsspiel. Das, meinten Fans der Bayern-Amateure, sei „ein schlechter Witz“. Und sie rechneten gleich hoch, dass das ja ein satter Aufschlag von 40 Prozent zum Normalpreis gewesen sei.

„Man fragt sich, ob sich der FV Illertissen schon in der 1. Bundesliga wähnt“, schrieb der Dachverband der Bayern-Fans daraufhin im sozialen Netzwerk Facebook. Hermann Schiller, Vorstandsmitglied beim FVI, kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Der Bayerische Fußballverband bittet die Regionalliga-Teilnehmer in der Spielordnung um einheitliche Preisgestaltung, wenngleich er die Höhe nicht festlegt. „Daran halten sich die meisten Vereine. Da geht es im Großen und Ganzen um ein, zwei Euro hin oder her“, sagt Schiller. Der Aufschlag für Spiele mit besonderem Zuschaueraufkommen sei gerechtfertigt. „Man braucht bei solchen Heimspielen auch deutlich mehr Security-Personal. Das ist mit Mehrkosten verbunden“, erklärt er. Zumal nicht die Vereine allein darüber entscheiden, welche Duelle zu Sicherheitsspielen gemacht werden, sondern die Polizei vor Ort.

Eine Untergrenze für Eintrittspreise ist im Übrigen nicht offiziell festgelegt. Bedeutet: In der Theorie könnten Vereine auch nur den obligatorischen Euro für ein Ticket kassieren, um eine große Kulisse im Stadion zu haben. Das, sagt Schiller, sei aber freilich schon aus wirtschaftlicher Sicht totaler Unfug. „Ein Verein kalkuliert auch entsprechend mit Zuschauereinnahmen“, sagt er. In der Regionalliga Südwest gibt es laut Ligasprecher Jonas Ochs weder Ober- noch Untergrenze. „Jeder Verein darf frei bestimmen“, sagt er. Und so variieren die Kosten zwischen 32 Euro für einen Haupttribünen-Sitzplatz bei den Kickers Offenbach und 13,70 Euro für die gleiche Kategorie beim TSV Schott Mainz. Beim SSV Ulm 1846 Fußball kostet ein Sitzplatz 16 Euro auf der Haupt- und zwölf Euro auf der Gegentribüne, ein Stehplatzticket neun Euro.

Und wie ist das in anderen Spielklassen geregelt? „Einheitlich“, sagt Hans-Peter Füller, Vorsitzender des Fußball-Bezirks Donau/Iller. An eine Gewohnheitsregel wagt sich allerdings nach wie vor niemand ran: „Frauen haben in den Spielklassen auf Bezirksebene nach wie vor freien Eintritt. Das ist schon lange so und wird sich wohl so schnell auch nicht ändern“, erklärt Füller.

Bei den jeweiligen Staffeltagungen von der Bezirksliga bis zur Kreisliga B legen sich die Vereinsvertreter in der Regel auf einen gemeinsamen Eintrittspreis fest. In der Bezirksliga sind das beispielsweise vier Euro. „Da waren wir uns vor der Saison schnell einig“, erzählt Maximilian Tränkle vom TSV Obenhausen. Ein paar Kilometer weiter zahlt man beim Landesligisten TSV Buch derzeit sechs Euro. Spartenchef Roland Zeh meint lachend: „Für dieses Geld gibt es bei uns stimmungsvolle Heimspiele in tollem Ambiente.“