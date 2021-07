Elfmeterschießen: Wenn das bloß so einfach wäre

Plus Spätestens seit der EM diskutieren Fußballfreunde über die vielen Fragen rund ums Elfmeterschießen. Wie Trainer aus der Region diese brutale Entscheidung angehen.

Vier Spiele wurden bei der Europameisterschaft erst im Elfmeterschießen entschieden. Das 5:4 der Schweiz im Achtelfinale gegen Frankreich hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Fußballs sicher, das 3:2 der Italiener im Endspiel hat die Engländer in ein Tal der Tränen geschickt. Seitdem diskutiert Fußball-Europa über Fragen wie: War es richtig vom englischen Trainer Gareth Southgate, kurz vor dem Ende der Verlängerung die jungen Spieler Marcus Rashford und Jaden Sancho einzuwechseln und denen dann die Verantwortung aufzubürden bei dieser wohl brutalsten aller Entscheidungen? Oder: Wählt der Trainer die Schützen aus oder machen die Spieler das unter sich aus? Wir haben diese und andere Fragen mit Fachleuten aus der Region besprochen.