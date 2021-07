Fußball

vor 24 Min.

Erster Härtetest für Ulm: Spatzen treffen auf die Stuttgarter Kickers

Plus Am Samstag steht für den SSV Ulm 1846 Fußball in Illerrieden das erste Testspiel an. Wie es der Regionalligist gegen die Stuttgarter Kickers angehen will.

Von Stephan Schöttl

Die erste Trainingswoche haben die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball mittlerweile hinter sich. Es waren schweißtreibende, intensive Einheiten. Thomas Wörle, neuer Trainer der Spatzen, ist mit dem Auftakt hoch zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen