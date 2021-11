Fußball

Expertentipp: So tippt David Schied vom TSV Holzheim den Bundesliga-Spieltag

Plus Im Expertentipp kommt in dieser Woche David Schied vom TSV Holzheim zu Wort. Der 29-jährige Torwart spielt Ergebnis-Orakel für Bundes- und Bezirksliga.

Von Oliver August

FC Bayern München gegen den SC Freiburg oder auch das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund - der Bundesliga-Spieltag am Wochenende hat einiges zu bieten. Aber auch sieben Spielklasse tiefer in der Bezirksliga Donau/Iller stehen spannende Begegnungen auf dem Spielplan. In unserem Expertentipp ist dieses Mal David Schied vom TSV Holzheim aus der Kreisliga A Donau an der Reihe.

