Fest in italienischer Hand

Hunderte Fans feiern in und um Ulm den Finaleinzug ihres Teams bei der EM. Was hiesige Fußballer zum Erfolg sagen

„Die Fingernägel sind abgekaut“, sagt Salvatore Moscatello lachend. Der Sportdirektor des SV Esperia Italia Neu-Ulm hat am Dienstagabend, wie viele seiner Landsleute, über den Finaleinzug der italienischen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM gejubelt. Bis der 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Spanien feststand, musste Moscatello aber ganz schön leiden. „Wir Italiener sind mit Herz und Seele dabei. Halbe Sachen gibt’s nicht“, meint er.

Der Verein wurde 1965 von italienischen Einwanderern gegründet. Mittlerweile spielt die erste Mannschaft in der Kreisliga B3. Im kleinen Kreis haben die Kicker das EM-Halbfinale angeschaut – und nach dem Schlusspfiff ging es in die Ulmer Innenstadt. Hunderte italienische Fans feierten dort kurz nach Mitternacht, tanzend und singend, ein langer Autokorso schlängelte sich durch die Straßen. Die Ulmer Polizei hatte alles im Blick und fasst den späten Einsatz kurz und knapp zusammen: „Die italienischen Fußball-Fans haben friedlich ihre Freude zum Ausdruck gebracht.“

Am Morgen danach wurde freilich noch immer eifrig über den packenden Fußball-Abend diskutiert. Über verschossene Elfmeter, faire Gesten und große Emotionen. „Spanien war nicht schlecht und ein Elfmeterschießen ist immer auch ein bisschen Glückssache. Aber über den gesamten Turnierverlauf gesehen, ist Italien schon verdient weitergekommen“, findet Moscatello.

Seit 33 Spielen ist die italienische Nationalmannschaft mittlerweile ungeschlagen. „Ein großer Verdienst von Trainer Paolo Mancini“, findet der Ulmer Moscatello. 2018 hatte der Ex-Profi die „Squadra Azzura“ übernommen. Die Italiener hatten damals gerade die Qualifikation für die WM verpasst, die Enttäuschung war riesig. „Er hat sich getraut, junge Spieler ins Team zu holen. Mich beeindruckt vor allem der Zusammenhalt. Das, was da gerade bei der EM passiert, tut der Seele gut“, sagt Moscatello.

Der große Teamgeist, die Leidenschaft auf dem Platz und ungewohnter Offensiv-Fußball begeistern auch Sebastiano Pirrello, Trainer beim FV Senden. Galt die italienische Defensiv-Taktik lange Zeit als effektiv, aber auch äußerst unattraktiv, ist das Spielsystem unter Mancini ein ganz anderes: Gegen Spanien versuchte die Mannschaft das auf viel Ballbesitz angelegte Tiki-Taka des Gegners durch hohes Pressing zu unterbinden und schnell umzuschalten. Pirrellos Lieblingsspieler: Kapitän Giorgio Chiellini. „Der hat mit 36 Jahren noch richtig Bock auf Fußball.“

Und er gibt ehrlich zu: Dass Italien bei der EM das Endspiel erreicht, war für ihn noch vor ein paar Wochen unvorstellbar. Nun, sagt er, erkenne er aber Parallelen zum letzten großen grün-weiß-roten Fußball-Triumph. Pirrello erzählt: „Bei der WM 2006 war ich beim Halbfinalsieg gegen Deutschland in Dortmund selber im Stadion. Das ging es auch in die Verlängerung, wir haben gewonnen und anschließend den Titel geholt. Das könnte dieses Jahr tatsächlich wieder so laufen.“ Als Trainer weiß er natürlich: Wenn man mit seinem Team ins Finale kommt, reicht Dabeisein allein nicht mehr. „Dann will man das Ding natürlich auch gewinnen“, sagt er.

Einer großen EM-Party am Sonntag beim FV Senden erteilt der Coach aber eine Absage. Des Aberglaubens wegen. Pirrello: „Ich werde das Spiel wie immer mit meiner Clique anschauen. Wir haben das die gesamte Europameisterschaft über in selber Besetzung gemacht, immer am selben Ort.“ Und selbst beim Essen wollen die Kicker nichts dem Zufall überlassen: Es wird Pizza geben. Wie immer.