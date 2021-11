Fußball

vor 13 Min.

Fußball-Bezirksliga: Klare Verhältnisse beim Derby in Obenhausen

Obenhausen (am Ball Moritz Schröter) entschied das Duell mit dem SV Tiefenbach klar für sich.

Plus Der TSV Obenhausen gewinnt das Derby gegen den SV Tiefenbach in der Bezirksliga mit 3:0. Dessen Personalprobleme werden an diesem Nachmittag noch größer.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga wird die Lage für den SV Tiefenbach mit jedem Spieltag ernster. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle das Derby beim TSV Obenhausen mit 0:3 und sitzt im Tabellenkeller fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen