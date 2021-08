Der TSV Buch will endlich im eigenen Vereinsheim feiern

Zuhause gelang noch nie ein Sieg gegen Geislingen. Das soll sich heute um 18 Uhr im Topspiel der Landesliga ändern

Volles Programm für die höherklassigen Fußball-Vereine der Region: Nicht nur die beiden bayrischen Vertreter aus Egg und vom FV Illertissen II müssen unter der Woche ran, auch in der württembergischen Verbands- und Landesliga steht am Mittwochabend ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Türkspor Neu-Ulm hat den SC Fellbach zu Gast (19 Uhr) und dürfte sicher noch die deftige Pleite im ersten Aufeinandertreffen im Hinterkopf haben. Ende September des vergangenen Jahres setzte es eine 1:6-Klatsche für Türkspor.

In der Landesliga treffen sich der TSV Buch und der SC Geislingen im Rothtal zum Topspiel des sechsten Landesligaspieltages. Bereits ab 18 Uhr heißt es im Felsenstadion Tabellendritter gegen Tabellenzweiter. Die Bilanz der beiden Mannschaften in den Spielen gegeneinander ist zwar völlig ausgeglichen, trotzdem konnten Trainer Harry Haug und seine Bucher noch nie im eigenen Vereinsheim einen Sieg gegen Geislingen feiern.

Für den TSV Neu-Ulm geht es beim TSV Weilimdorf (19 Uhr) darum, weiteren Boden im Klassement gutzumachen. Obendrein könnte man ein wenig Distanz zum direkten Tabellennachbarn schaffen. Vielleicht schafft es die Mannschaft von Trainer Bülent Haki in dieser Partie endlich, sich auch für gute Leistungen mit einem Sieg zu belohnen.

Bei der SSG Ulm ist mit dem TSGV Waldstetten ein Team zu Gast (19 Uhr), das eigentlich zum Favoritenkreis der Landesliga zählt. Die Ostälbler haben jedoch einen missglückten Start hingelegt und erst einmal gewonnen. Für die Ulmer also eine gute Gelegenheit, nach dem Sieg in Deizisau und dem zu erwartenden Punktabzug aufgrund des Wechselfehlers gegen Geislingen, wichtige Punkte zu sammeln.

Die bayerischen Landesligisten sind auf Reisen, sowohl der SV Egg als auch der FV Illertissen II müssen weite Strecken bewältigen. Illertissen ist beim Tabellenletzten SC Olching zu Gast (18.30 Uhr). Nach dem wichtigen Heimerfolg gegen Mering kann das Team von Trainer Markus Schaich vor den Toren der bayrischen Landeshauptstadt nachlegen. Die gut in die Saison gestarteten und auf Rang fünf platzierten Kicker aus Egg wollen beim TuS Geretsried (19.30 Uhr) ihre Formkurve bestätigen. An der Isar soll der Auswärtssieg vom Vorjahr wiederholt werden. Im Falle eines erneuten Erfolgs winkt den Unterallgäuern dazu noch ein Sprung in der Tabelle. (jürs)