Fußball II

11:44 Uhr

Florian Krebs hört nach der Saison beim SSV Ulm 1846 Fußball auf

Kann Trainer Holger Bachthaler (links) ihn im Pokalfinale am Samstag gebrauchen? Für Florian Krebs wäre ein Einsatz der krönende Abschluss seiner Profikarriere.

Plus Der Ulmer Spieler ist auch bekannt als Stimmenimitator – Ein Einsatz im Pokalendspiel wäre für Florian Krebs ein schöner Abschluss

Von Pit Meier

Man tut dem Sportler Florian Krebs sicher nicht unrecht, wenn man sagt: Bundesweit bekannt geworden ist er nicht als Fußballer, sondern als begnadeter Stimmenimitator. Vor knapp drei Jahren machte er bei einem Auftritt im ZDF-Sportstudio überaus gekonnt Oliver Kahn, Franz Beckenbauer und Rainer Calmund nach. Allerdings: Hätte Krebs zuvor nicht im DFB-Pokal mit dem SSV Ulm 1846 Fußball sensationell mit 2:1 gegen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt gewonnen, dann wäre er erst gar nicht in die Kultsendung eingeladen worden. Was er als Fußballer kann, das zeigte er zudem mit zwei Treffern an der Torwand. Nach dieser Saison hört Krebs auf. Nicht als Stimmenimitator, sondern als halbprofessioneller Fußballer.

Themen folgen