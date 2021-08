Fußball

15:09 Uhr

Landesliga: Darum bangt die SSG Ulm 99 um ihren Heimsieg gegen Geislingen

Plus Die SSG Ulm 99 hat ihr Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen den SC Geislingen mit 1:0 gewonnen. Doch jetzt droht den Gögglingern Punktabzug.

Von Jürgen Schuster

Wie gewonnen so zerronnen? Der 1:0-Heimerfolg von Landesligist SSG Ulm 99 gegen den SC Geislingen wird wohl vom Sportgericht in eine 0:3-Niederlage umgewandelt werden. Was am vergangenen Samstag passiert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen