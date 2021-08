Landesliga: So lief das Derby zwischen dem TSV Buch und der SSG Ulm 99

Ein Elfmeter hat das Landesliga-Derby zwischen dem TSV Buch und der SSG Ulm 99 entschieden. Die Hausherren sind nach dem 1:0-Sieg weiter Spitzenreiter.

Sportlich war sicher Luft nach oben, an Spannung und Intensität hatte das Landesliga-Derby zwischen dem TSV Buch und der SSG Ulm 99 vor 450 Zuschauern aber einiges zu bieten. Am Ende entschied ein Elfmeter über den Sieg.

Bereits nach fünf Minuten hatte Schiedsrichter Dennis Wahl eine erste knifflige Aufgabe zu lösen: Björn Haußer war mit viel Schwung in den Bucher Strafraum eingedrungen und dort zu Fall gekommen. Wahl stand jedoch gut und zeigte trotz der Ulmer Proteste nicht auf den Elfmeterpunkt. Kurz darauf vergab Michael da Silva Malheiro. Buch brauchte eine ganze Weile, um ins Spiel zu kommen. Markus Bolkart vergab freistehend die erste Großchance für seinen TSV (15.), wenig später wurde ein Querpass von Bolkart erst im allerletzten Moment von der SSG-Hintermannschaft zur Ecke geklärt.

Anfangs ist Ulm spielbestimmend

In den ersten 20 Minuten waren die Ulmer zwar spielbestimmend, die besseren Chancen verzeichnete der Tabellenführer aus Buch. Doch dann gab es auch gute Möglichkeiten für die Gäste; erst scheiterte Silva Malheiro an TSV-Schlussmann Beni Maier, dann traf Haußer nur den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielverlauf grundlegend. Buchs Trainer Harry Haug hatte in der Kabine offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Seine Mannschaft war nun tonangebend. Manuel Schrapp zwang SSG-Schlussmann Patrick Apel zu einer Parade (49.), dann scheiterte Schrapp mit einem Schuss am Pfosten. Nach einer guten Stunde war es soweit: Ulms Felix Timmermann ging im eigenen Strafraum ungeschickt zu Werke, Markus Bolkart nahm dankend an und fiel zu Boden. Den Elfer verwandelte Manuel Schrapp sicher zum 1:0 (62.).

Buchs Trainer Harry Haug: "Der Sieg ist nicht unverdient"

In der Folge brachten die Bucher Angreifer die Gäste immer wieder in Verlegenheit, ein weiterer Treffer gelang jedoch nicht mehr. Mit drei Siege aus drei Spielen ist der TSV Buch weiter Tabellenführer. Coach Haug meinte: „Es war ein sehr nervöser Beginn von uns. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, deshalb ist der Sieg nicht unverdient.“ Sein Gegenüber Bernd Pfisterer sagte: „Es war ein intensives Spiel, aber Buch war aggressiver als wir.“

Am Samstag müssen die Bucher zum SV Neresheim (15.30 Uhr), während die SSG Ulm den SC Geislingen empfängt (16 Uhr).

TSV Buch Maier – Negele, Zwar, D. Amann, Zott, Sailer (72. Leitner), Zeh, Freybott (72. Riedel), Merkel – Bolkart (90. Seifert), Schrapp (90.+3 Egle).

SSG Ulm 99 Apel – Straub, Walter, Timmermann, Bührlen (78. Aggeler) – Haußer, Streiter (83. Kraus), Beneke, Reichl – Häußler (78. Grathwohl), Da Silva Malheiro.