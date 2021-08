Landesliga: So wollen Neu-Ulm und die SSG Ulm 99 zurück in die Spur

Plus Die Fußball-Landesligisten TSV Neu-Ulm und SSG Ulm 99 hoffen nach Rückschlägen auf ein erfolgreiches Wochenende. Buch hat spielfrei.

Ein Wochenende zum Abgewöhnen mussten die drei Landesligisten zuletzt verdauen. Buch und Neu-Ulm hatten ihre Spiele mehr oder weniger klar vergeigt. Die SSG Ulm gewann zwar gegen Geislingen, bekommt aber aufgrund eines Wechselfehlers mit ziemlicher Sicherheit die drei Punkte wieder abgezogen. Während Buch diesmal spielfrei ist, wollen sich die beiden anderen Vereine rehabilitieren.