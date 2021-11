Nach Liveticker-Wirrwarr: Wie der SSV Ulm 1846 Fußball wirklich gespielt hat

Plus Fehlerhafte Liveticker verwirren daheimgebliebene Spatzen-Fans. Am Ende dürfen sich aber alle über einen Auswärtssieg des SSV Ulm 1846 Fußball freuen.

Ganz schön verwirrend war der Samstagnachmittag für Fans des SSV Ulm 1846 Fußball, die ihren Klub nicht mit zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II begleitet hatten, sondern zuhause über Liveticker mitfieberten. Ein Unbekannter hatte den Online-Spielverlauf bei fussball.de gleich mehrfach manipuliert.