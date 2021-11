Nach Spielabbruch: Kicker von Leoes Ulm/Neu-Ulm wird bis Juli 2022 gesperrt

Plus Im Oktober flogen die Fäuste auf dem Platz. Nach dem Abbruch der Kreisliga-B-Partie zwischen Weidenstetten und Leoes de Ulm/Neu-Ulm urteilt das Sportgericht.

37 Minuten waren gespielt, als am 24. Oktober die Situation im Duell der Kreisliga B Donau zwischen dem SV Weidenstetten und PUCD Leoes de Ulm/ Neu-Ulm eskalierte. Der Schiedsrichter hatte einem Akteur der Ulmer die Rote Karte gezeigt, bei dem Kicker brannten daraufhin die Sicherungen durch. Jetzt hat das Sportgericht der Fußballbezirks Donau/Iller ein hartes Urteil gefällt.