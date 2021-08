Neue Corona-Regeln: In Württemberg läuft es anders als für bayerische Vereine

Plus Eine Region, unterschiedliche Regeln: Württemberg hebt viele coronabedingte Einschränkungen auf. Für bayerische Vereine, die im WFV organisiert sind, gilt das aber nicht.

Seit Anfang der Woche gelten in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln, die für geimpfte und genesene Personen die meisten Einschränkungen aufheben. Die Sieben-Tage-Inzidenz spielt keine entscheidende Rolle mehr. Die Landesregierung berücksichtigt künftig auch die Belastung des Gesundheitswesens sowie die Impfquote. Auch für den Sport bringt das Lockerungen und Veränderungen.