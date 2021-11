Rangnick und Tuchel: Treffen sich zwei Ex-Ulmer in der Premiere League wieder?

Plus Ralf Rangnick ist als Interimstrainer bei Manchester United im Gespräch. Die offizielle Bestätigung fehlt noch. Nach Thomas Tuchel wäre er der zweite Ex-Ulmer in der Premiere League.

Immer wieder war Ralf Rangnick zuletzt bei internationalen Topklubs als Trainer im Gespräch. Geklappt hatte es bislang nie. Nicht beim AC Mailand, auch nicht beim FC Barcelona. Jetzt scheint der 63-Jährige, der seit Kurzem als Leiter Sport und Entwicklung bei Lokomotive Moskau arbeitet, doch auf die Trainerbank zurückzukehren. Diversen Medienberichten zufolge soll er für ein halbes Jahr als Interimscoach den englischen Erstligisten und Traditionsverein Manchester United übernehmen. Lediglich die Freigabe aus Russland fehlt wohl noch. Sollte alles klappen, wäre Rangnick bereits der zweite Ex-Ulmer in der hoch dotierten Premiere League auf der Insel.