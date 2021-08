Auswärts ungeschlagen: Illertissen siegt 3:1 beim SV Schalding-Heining

Plus Der FV Illertissen hat sein Regionalliga-Spiel beim SV Schalding-Heining mit 3:1 gewonnen. Es gibt aber auch einen Wermutstropfen.

Mit einem 3:1 (1:0) beim SV Schalding-Heining gelang dem FV Illertissen in der Regionalliga Bayern der Sprung auf Tabellenplatz sieben. Damit bleibt der FVI – wie sonst nur noch die SpVgg Bayreuth – auswärts ungeschlagen. Tim Bergmiller, Yannick Glessing und Semir Telalovic sorgten mit ihren Toren für das Erfolgserlebnis der Illertisser, Tobias Hofbauer traf für die Gastgeber.