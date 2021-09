Regionalliga Bayern: Der FC Augsburg II kommt nach Illertissen

Plus Da prallen zwei Welten aufeinander: Der FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern auf die ambitionierten Jungprofis des FC Augsburg II.

Mit dem Bundesliga-Nachwuchs des FC Augsburg empfängt der FV Illertissen am Freitag (19 Uhr) in der Regionalliga Bayern einen Tabellennachbarn. Die Augsburger belegen mit 18 Punkten und einem Spiel weniger als der FVI Platz neun, direkt hinter den Illertissern, die einen Zähler mehr haben. Doch die Ausgangslagen sind völlig verschieden.