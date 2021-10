Fußball

14:15 Uhr

Regionalliga Bayern: FV Illertissen verliert erst in der Nachspielzeit

Plus 90 Minuten lang hält der FV Illertissen bei der SpVgg Bayreuth ein 2:2. Denn dreht der Gegner das Spiel in der Regionalliga Bayern doch noch.

Von Hermann Schiller

Noch in der 90. Minute des Spiels der bayerischen Fußball-Regionalliga zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FV Illertissen hieß es 2:2, die faustdicke Überraschung schien perfekt. Doch in der letzten Minute der regulären Spielzeit und in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte der Titelanwärter noch die Treffer zum 3:2 und 4:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen