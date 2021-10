Regionalliga: Drei Punkte und zwei Tage trainingsfrei für die Spatzen

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball müht sich beim TSV Schott Mainz zu einem knappen 1:0-Sieg. Ein Nachwuchsspieler feiert Premiere in der vierten Liga.

Wären sie nicht da gewesen, wäre es vermutlich eine recht ruhige Veranstaltung geworden. Nur etwas mehr als 300 Zuschauer waren auf dem Sportgelände in Mainz-Mombach, darunter aber auch etliche Fans des SSV Ulm 1846 Fußball. „Das war toll und es hat uns das Leben an diesem Nachmittag auch ein bisschen einfacher gemacht“, meint Spatzen-Trainer Thomas Wörle.