Fußball-Regionalliga

vor 28 Min.

Kickers Offenbach gegen SSV Ulm 1846 Fußball: Er kennt beide Vereine bestens

Plus In der Regionalliga Südwest tritt der SSV Ulm 1846 Fußball bei den Kickers Offenbach an. Thomas Rathgeber hat schon für beide Vereine gespielt, jetzt kickt er sechstklassig.

Von Stephan Schöttl

Thomas Rathgeber erlebt sportlich gerade seinen zweiten Frühling. Der mittlerweile 36-Jährige ist im Juli 2019 vom SSV Ulm 1846 Fußball zu seinem Heimatverein, dem FC Kempten, zurückgekehrt. Beim bayerischen Landesligisten ist der Routinier nicht nur Co-Trainer und ältester Spieler in einem jungen Team, sondern mit fünf Toren in bislang sieben Partien auch torgefährlichster Stürmer. Warum er sich auf das Duell seiner beiden Ex-Klubs Kickers Offenbach und SSV Ulm 1846 Fußball freut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen