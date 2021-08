Regionalliga: SSV Ulm 1846 Fußball punktet gegen den FSV Frankfurt

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball tut sich zum Auftakt in der Regionalliga Südwest schwer. 3:3 gegen den FSV Frankfurt.

Gegen den 1. FC Nürnberg brach den Spatzen im DFB-Pokal vor einer Woche ein spätes Gegentor zum 0:1 das Genick. Gegen den FSV Frankfurt machte ihnen zum Auftakt der Saison in der Regionalliga Südwest vor 1573 Zuschauern ein früher Treffer der Hessen zu schaffen.