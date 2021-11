Fußball

vor 17 Min.

Regionalliga: Spatzen freuen sich auf Topspiel beim TSV Steinbach-Haiger

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft im Spitzenspiel auf den TSV Steinbach-Haiger. Warum sich die Spatzen schon am Freitag auf den Weg gemacht haben.

Von Stephan Schöttl

Gute Vorbereitung ist alles. So wenig wie möglich will Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball im Topspiel beim TSV Steinbach-Haiger (Samstag, 14 Uhr) dem Zufall überlassen. Am Freitagmittag stand noch eine Trainingseinheit auf dem Spatzen-Gelände am Donaustadion an, dann stiegen die Kicker in den Bus.

