Fußball

vor 50 Min.

Regionalliga Südwest: Darum ist der SSV Ulm 1846 Fußball spitze

Nicolas Jann und der SSV Ulm 1846 Fußball haben am 8. Spieltag der Regionalliga Südwest die Tabellenspitze erobert.

Plus Nur sieben von 156 Mannschaften in den vier höchsten Spielklassen Deutschlands sind noch ungeschlagen – auch der SSV Ulm 1846 Fußball. Was hinter dem Erfolg steckt.

Von Stephan Schöttl

Das war vor der Saison in dieser Art und Weise nicht zu erwarten: Der SSV Ulm 1846 Fußball ist seit Sonntagabend Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Und die Spatzen befinden sich dank ihrer Erfolgsserie in einem ziemlich elitären Kreis.

