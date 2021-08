Fußball

vor 34 Min.

Regionalliga Südwest: Das bittere Déjà-vu des SSV Ulm 1846 Fußball

Plus In der Nachspielzeit kassiert der SSV Ulm 1846 Fußball beim FC 08 Homburg den Treffer zum 3:3. Vor einer Woche waren die Spatzen noch Nutznießer eines späten Tors.

Von Stephan Schöttl

Kurz mal nachgeschlagen. Déjà-vu. Laut Lexikon „das subjektive Empfinden, eine bestimmte Situation auf die gleiche Weise bereits erlebt zu haben“. Nein, auf gleiche Weise nicht, aber auf sehr ähnliche. Denn während die Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest vor Wochenfrist in der Nachspielzeit selbst den 3:3-Ausgleichstreffer gegen den FSV Frankfurt erzielten, kassierten sie eben jenes dritte Gegentor am Freitagabend gegen den FC 08 Homburg – in der 94. Minute.

