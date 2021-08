Regionalliga Südwest: SSV Ulm 1846 Fußball spielt gerne den Jäger

Plus Für den SSV Ulm 1846 Fußball beginnt am Freitag gegen den FSV Frankfurt die neue Saison. Warum sich die Spatzen nicht als Top-Favorit sehen.

Knapp über 60 Tage sind seit dem letzten Spiel der Regionalliga-Saison 2020/2021 vergangen, einem 0:2 gegen den FC Homburg. Dann war für den SSV Ulm 1846 Fußball die Mammut-Runde mit 42 Partien vorbei. Am Freitagabend um 19 Uhr beginnt bereits die neue Spielzeit. Im Donaustadion ist mit dem FSV Frankfurt gleich ein Titelanwärter zu Gast. Warum das keine leichte Aufgabe für das Team von Trainer Thomas Wörle ist.