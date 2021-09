Regionalliga Südwest: So stürmt der SSV Ulm 1846 Fußball an die Spitze

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball ist neuer Spitzenreiter der Regionalliga Südwest. Warum der 2:1-Heimsieg gegen Hessen Kassel mühsam war.

„ Ulm ist ein Glücksfall für mich“, sagte Philipp Maier und strahlte. Vor der Saison war der 27-Jährige vom bayerischen Regionalligisten Schweinfurt zu den Spatzen gewechselt. Mit dem Ziel, um den Aufstieg in die 3. Liga mitzuspielen. Bis dahin ist es freilich noch ein weiter Weg.