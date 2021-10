Fußball Regionalliga

vor 49 Min.

Ulm gegen Gießen: In diesen 90 Minuten werden Kumpels zu Gegnern

Plus Wenn der FC Gießen am Samstag im Donaustadion antritt, kehrt mit Nikola Trkulja auch ein alter Bekannter zurück. Mit Ulm verbindet ihn noch viel.

Von Stephan Schöttl

Keine Frage, Papa Dragan genießt in Ulm nach wie vor mindestens Kult-, wenn nicht sogar Legendenstatus. Zehn Jahre lang hat der Ex-Torjäger für den SSV gespielt, alle Höhen und Tiefen miterlebt, den Aufstieg in die Bundesliga ebenso wie den freien Fall in die fünfte Liga. „Er hat für die Spatzen Großes geleistet. Das macht mich stolz“, sagt Nikola Trkulja. Mit dem FC Gießen kommt er am Samstag (ab 14 Uhr) zum Regionalliga-Gastspiel ins Donaustadion. Für Trkulja wird es eine besondere Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

