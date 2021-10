Warum der FV Illertissen vor dem SV Heimstetten gewarnt sein sollte

Plus Der FV Illertissen empfängt in der Regionalliga Bayern den SV Heimstetten. Aber Achtung: Das Überraschungsteam der Liga ist gerade gut drauf.

Mit dem SV Heimstetten empfängt der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern am heutigen Freitag (19 Uhr) einen Tabellennachbarn. Die Gäste (21 Punkte) haben einen Zähler weniger auf dem Konto als der FVI und sind Achter. Damit sind die Münchner Vorstädter sicherlich eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Runde.