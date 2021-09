Wegen Corona: Partie des FV Illertissen in Rosenheim fällt aus

Das Auswärtsspiel des FV Illertissen beim Regionalliga-Schlusslicht TSV 1860 Rosenheim fällt aus. Oberbayern sagen Partie wegen eines Coronafalls ab.

Der Impfbus hätte im Kampf gegen die Corona-Pandemie am Freitagabend vor dem Stadion des TSV 1860 Rosenheim Station machen sollen. Dann musste die Regionalliga-Begegnung gegen den FV Illertissen kurzfristig abgesagt werden. Ausgerechnet wegen eines positiven Coronafalls. Betroffen ist demnach eine Person aus dem direkten Umfeld der Oberbayern. Auf einen Nachholtermin haben sich die beiden Vereine schon geeinigt: Gespielt wird nun stattdessen am Mittwoch, 13. Oktober, um 19 Uhr.

Nächstes Heimspiel am Freitag gegen den FCA II

Für die Rosenheimer ist es bereits die zweite coronabedingte Spielabsage binnen weniger Tage. Denn auch das Nachholspiel beim FC Pipinsried musste am vergangenen Dienstag wegen eines Coronafalls beim Gegner zum wiederholten Mal abgesagt werden. Für den FVI heißt das: Die Mannschaft um Trainer Marco Konrad hat ein spielfreies Wochenende und nach den Strapazen des Saisonauftakts mit Einsätzen in Liga und Pokal-Wettbewerb ein paar Tage mehr Zeit zum Durchschnaufen. Die nächste Partie steht erst am kommenden Freitag auf dem Programm. Dann ist der FC Augsburg II zu Gast im Vöhlinstadion.

