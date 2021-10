Fußball

vor 18 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Darum taten sich die Spatzen gegen Pirmasens so schwer

Gratulation an den frischgebackenen Vater: Den Treffer zum 2:0 feierten die Ulmer mit ihrem Mitspieler Christian Ortag.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in der Regionalliga Südwest 3:0 gegen den FK Pirmasens. Doch Ergebnis und Spielverlauf passen nicht so recht zusammen.

Von Stephan Schöttl

3:0 gewonnen, drei weitere Punkte gesammelt. Damit ist eigentlich schon alles gesagt über den Samstagnachmittag des SSV Ulm 1846 Fußball. Denn das Regionalliga-Heimspiel gegen den FK Pirmasens bot kaum Höhepunkte. Es war kein Offensiv-Feuerwerk, wie es die Spatzen in den vergangenen Wochen oft gezündet hatten. Die Partie vor 1866 Zuschauern war mitunter zähe Kost. Die Gründe waren verschiedenster Art.

