vor 50 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Das ist bei der Team-Präsentation geplant

Am Samstag stellt Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 seine Mannschaft vor. Was die Fans in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm erwartet.

Von Stephan Schöttl

Endlich mal ein Samstag zum Durchschnaufen. Die Spieler des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball waren in den vergangenen beiden Wochen so gut wie täglich im Einsatz. Testspiel, Trainingslager, Verbandspokal. Jetzt rückt der Saisonauftakt näher. In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm präsentieren die Spatzen am Samstag, 31. Juli, ihren Kader. Und das ist geplant. Bereits um 13.30 Uhr geht es mit der Qualifikationsrunde eines Schussstärken-Wettbewerbs los. Im Anschluss an die Präsentation des Regionalliga-Kaders eineinhalb Stunden später dürfen die zwei Besten aus der Quali zusammen mit jeweils einem Spieler bei der Schussstärkenmessung um attraktive Preise spielen. 100 Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg Ab 14 Uhr gibt es nach dem exklusiven Vorverkauf in der vergangenen Woche die ersten 100 Stehplatzkarten im freien Verkauf für das DFB-Pokalspiel der Spatzen gegen den 1. FC Nürnberg. Pro Besucher ist ein Ticket für die Bereiche I und D erhältlich. Offiziell sind die Karten im freien Verkauf ab Montag, 2. August, 12 Uhr, zu haben. Talk-Runde mit Trainer und Spielern Um 15 Uhr wird Stadionsprecher Hans-Peter Behm die komplette Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball vorstellen. Bei einer Talk-Runde stellt sich der neue Spatzen-Coach Thomas Wörle mit den Spielern den Fragen der Fans. Auch eine Autogrammstunde und Zeit für Selfies sind eingeplant. Torsten Keller, Center-Manager der Glacis-Galerie, freut sich: „Der Besuch der Spatzen war in den vergangenen Jahren immer ein tolles Event für unsere Besucher. Zudem hatte es uns sehr gefreut, viele SSV-Fans im Center begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, mit der Veranstaltung am Samstag einen erfolgreichen Startschuss für die neue Saison zu geben."

