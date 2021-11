SSV Ulm 1846 Fußball: Jetzt schlägt das Verletzungspech mit voller Wucht zu

Plus SSV Ulm 1846 Fußball muss lange auf Lennart Stoll verzichten. Der Verteidiger hat sich bei einem internen Trainingsspiel am Freitag schwer verletzt.

Bislang ist der SSV Ulm 1846 Fußball personell ganz gut durch die Regionalliga-Saison gekommen. Bis auf ein paar kleinere Blessuren. Jetzt schlägt das Verletzungspech mit voller Wucht zu: Nach dem Kreuzbandriss bei Stürmer Tobias Rühle hat es am vergangenen Freitag in einem mannschaftsinternen Trainingsspiel auch Verteidiger Lennart Stoll bös erwischt.