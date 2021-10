SSV Ulm 1846 Fußball: Schwere Verletzung trübt den Nachmittag

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt gegen den FC Gießen mit 1:0 und bleibt Tabellenführer der Regionalliga Südwest. Torjäger Tobias Rühle droht aber lange auszufallen.

Eine schnelle Drehung, ein lauter Schrei. Es war eine Spielszene, bei der den Fans im Donaustadion kurzzeitig der Atem stockte. Ein Moment, der für den SSV Ulm 1846 Fußball womöglich langfristig Folgen haben könnte. Torjäger Tobias Rühle, bis zu diesem Zeitpunkt nimmermüder Aktivposten der Spatzen, verdrehte sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie.