Fußball

vor 33 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Seit 25 Jahren ist er die Stimme der Spatzen

Plus Hans-Peter Behm feiert beim Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Elversberg ein besonderes Jubiläum: Er ist seit 25 Jahren Stadionsprecher. Seine besten Anekdoten.

Von Stephan Schöttl

Der 17. August 1996 ist einer jener Tage, an den sich Hans-Peter Behm noch ziemlich genau erinnert. In der Regionalliga kickte der SSV Ulm 1846 gegen den FC Hessen Kassel, gewann 5:0 – und Behm sprang im Donaustadion, angesprochen von Erich Steer, zum ersten Mal als Ersatzmann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ein. Es könnte wahrlich schlechtere Tage für den Start in ein neues Amt geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

