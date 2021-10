Fußball

16:38 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball: So heiß war das Regionalliga-Derby beim VfR Aalen

Von Stephan Schöttl

Gleich mehrfach wurde es in der Regionalliga-Partie zwischen dem VfR Aalen und dem SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstagabend richtig heiß. Erst zündeten die Anhänger der Gastgeber in ihrem Block massenhaft Pyrotechnik, die Partie war in der Anfangsphase daher öfters unterbrochen. Dann brannte es in den Schlussminuten im Ulmer Strafraum lichterloh. Das lag aber nicht mehr an den Fans, sondern am Aalener Offensiv-Feuerwerk.

