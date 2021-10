SSV Ulm 1846 Fußball: Was Niclas Heimann mit Chelsea verbindet

Plus Niclas Heimann ist beim SSV Ulm 1846 Fußball die Nummer eins im Tor, auch im Heimspiel gegen den FK Pirmasens. Wie es der 30-Jährige in die Premiere League schaffte.

„Ich bin einfach nur froh, dass ich mit 30 Jahren immer noch sagen kann: Fußball ist mein Beruf“, sagt Niclas Heimann und wirkt dabei mit sich im Reinen. Kein Groll mehr beim Blick zurück, keine Vorwürfe an sich selbst, den ganz großen Durchbruch im Profifußball-Geschäft nicht geschafft zu haben.