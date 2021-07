SSV Ulm 1846 Fußball: Weiterer Neuzugang kommt aus Regensburg

Kurz vor der Team-Präsentation verpflichtet der SSV Ulm 1846 Fußball einen weiteren Neuzugang. Nicolas Wähling kommt vom SSV Jahn Regensburg.

Der SSV Ulm 1846 Fußball meldet einen weiteren Neuzugang. Vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg kommt ein junger Spieler, der variabel einsetzbar ist.

Die Spatzen haben Nicolas Wähling verpflichtet und bis 2023 an sich gebunden. Der Vertrag enthält außerdem eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Der 23-Jährige, gebürtiger Ludwigsburger, wurde in den Nachwuchsleistungszentren des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim ausgebildet, wo er den Sprung in die Regionalliga schaffte. Für die TSG II bestritt Wähling 84 Partien in der vierten Liga, erzielte dabei 14 Tore und bereitete 13 Treffer vor. 2019 wechselte er zum SSV Jahn Regensburg und absolvierte dort vier Spiele in der 2. Bundesliga und neun Begegnungen in der Bayernliga-Mannschaft der Oberpfälzer (drei Tore, fünf Vorlagen).

Bei Jahn Regensburg zuletzt nur noch Reservist

Auf der rechten Seite kann Wähling, der die deutsche und englische Staatsbürgerschaft besitzt, sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Allerdings war er bei Regensburg zuletzt nur noch Reservist. In den vergangenen Wochen absolvierte der Kicker auch ein Probetraining beim Drittligisten VfL Osnabrück. Dort spielt künftig sein Bruder Oliver Wähling.

In Ulm freut man sich auf Wählings Offensivqualitäten

Die Regensburger lösten nun den noch ein Jahr laufenden Vertrag vorzeitig auf. "Für Nicolas ist es wichtig, seine Wahrscheinlichkeit auf regelmäßige Spielzeit zu erhöhen", äußerte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. Ulms Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Mit Nicolas Wähling können wir eine wichtige Position mit einem jungen Spieler besetzen, der variabel einsetzbar ist. Er hat schon einige Erfahrung gesammelt und dabei auch seine Offensivqualitäten bewiesen.“ Der 23-Jährige betont, dass sich der SSV Ulm intensiv um ihn bemüht habe. Er sagt: „Ich habe mich daher bewusst dazu entschieden, die Chance anzunehmen und Teil dieses ambitionierten Projekts zu werden. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe.“

