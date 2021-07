SSV Ulm 1846 Fußball bastelt weiter am Kader für die Regionalliga

Plus Welche Rolle die Kooperation zwischen dem SSV Ulm und Rekordmeister FC Bayern München bei der Kaderplanung spielt. Am Samstag Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers.

Vertrauensvoll ausgetauscht haben sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München und des SSV Ulm 1846 Fußball schon länger, seit Jahresbeginn besteht auch auf dem Papier eine Kooperation der beiden Vereine. Zusammengearbeitet wird auf verschiedensten Ebenen, momentan auch bei der Kaderplanung der Spatzen.