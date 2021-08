Fußball

vor 35 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt 4:2: So lief das Heimspiel gegen Elversberg

Plus Im dritten Spiel gelingt dem SSV Ulm 1846 Fußball der ersehnte erste Saisonsieg. Was die Fans beim 4:2 gegen die Sportvereinigung Elversberg beeindruckte.

Von Stephan Schöttl

Ihren Buhmann hatten die 1622 Fans im Donaustadion am Dienstagabend schnell ausgemacht. Schiedsrichter Roy Dingler aus Pforzheim wurde schon früh mit gellenden Pfiffen bedacht. Und er hätte, bei allem Respekt vor der Leistung des Unparteiischen, dem Spiel tatsächlich um ein Haar in der sechsten Minute mit einem einzigen Pfiff einen bestimmten Dreh gegeben. So wie das an manchen Fußballabenden eben mal so läuft. Wenn die Ulmer nach einem erneuten frühen Rückschlag nicht einmal mehr Moral bewiesen und unbeirrt weiter ihr Offensiv-Feuerwerk abgebrannt hätten. Was war passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

