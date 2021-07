SSV Ulm 1846 Fußball hat wenig Zeit bis zum Saisonauftakt

Plus Noch vier Wochen bleiben dem SSV 1846 Ulm Fußball bis zum ersten Pflichtspiel. Warum sich Trainer Thomas Wörle weitere Neuzugänge wünscht.

Strukturen, Führungspersonal, Spieler und Betreuer, Sport- und Trainingsstätten – jeden Tag lernt Thomas Wörle seinen neuen Arbeitgeber noch ein Stück besser kennen. Ende Juni wurde der 39-Jährige beim SSV Ulm 1846 Fußball als Trainer der Profimannschaft und Nachfolger von Holger Bachthaler vorgestellt. Seitdem geht’s vor allem darum, sich einzugewöhnen.