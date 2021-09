SSV Ulm 1846 Fußball spielt gegen den Trend

Plus In der vergangenen Saison haben die Ulmer gegen schwächere Mannschaften viel liegen lassen. Gegen Koblenz können sie zeigen, dass ihnen das nicht mehr passiert

Die Beobachter sind sich ziemlich einig: Hätte der SSV Ulm 1846 Fußball in der vergangenen Saison nicht so viel gegen tatsächlich oder vermeintlich schwächere Mannschaften liegen lassen – die Spatzen wären wahrscheinlich trotzdem nicht Meister geworden, aber es hätte mehr werden können als Platz vier im Abschluss-Klassement. Beispielhaft sind die Spiele gegen Rot-Weiß Koblenz: Gegen den späteren Zehnten der Tabelle reichte es nur zu zwei Unentschieden.