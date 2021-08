Fußball

16:53 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball stellt Co-Trainer mit brisanter Vergangenheit vor

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball hat mit Maximilian Knauer einen neuen Co-Trainer. Der 32-Jährige war in einen Rassismus-Skandal am Campus des FC Bayern verstrickt.

Von Stephan Schöttl

Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass bei der Präsentation des Co-Trainers eines Viertligisten gleich das polizeiliche und tadellose Führungszeugnis des Neuen an die anwesenden Pressevertreter verteilt wird. Beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball war das am Montagmittag aber gut durchdacht. Mit Maximilian Knauer stellten die Spatzen den neuen Assistenten von Chefcoach Thomas Wörle vor. Eine durchaus brisante Personalie.

