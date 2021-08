Fußball

11:47 Uhr

Saisonstart in der Junioren-Bundesliga: Der FC Bayern kommt nach Ulm

Plus Für die U19 des SSV Ulm 1846 Fußball beginnt die neue Spielzeit in der Junioren-Bundesliga. Was die Jungspatzen erwartet und wie die die Großen ärgern wollen.

Von Stephan Schöttl

Elf Wochen Vorbereitung sind genug. Chris Gmünder und seine U19-Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball fiebern dem Saisonstart in der A-Jugend-Bundesliga entgegen. Vor zehn Monaten, im Oktober 2020, haben sie in der höchsten deutschen Spielklasse ihr letztes Pflichtspiel absolviert, dann kam die Corona-Zwangspause und mit ihr auch ein großer Umbruch in der Mannschaft. „Wir haben einen groben Schnitt gemacht. Eine Art Runderneuerung“, sagt Coach Gmünder. Ob das neue Team bereits funktioniert, zeigt sich am Samstag (13 Uhr) in der Auftaktpartie gegen den Nachwuchs vom Campus des FC Bayern München.

