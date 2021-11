Fußball

vor 4 Min.

So tippt Tobias Junker vom FV Weißenhorn den Bundesliga-Spieltag

Plus Tobias Junker vom FV Weißenhorn spielt diese Woche unser Ergebnis-Orakel. Wie der Torwart die Spiele der Bundesliga und Bezirksliga tippt.

Von Oliver August

Der FC Bayern München spielt am kommenden Wochenende gegen Arminia Bielefeld, im Rheinland steigt das Derby der Kölner gegen Mönchengladbach - und in der Bezirksliga Donau/Iller stehen sich unter anderem der TSV Obenhausen und die SGM Aufheim-Holzschwang gegenüber. Wie die Spiele ausgehen? In unserem Expertentipp ist diese Woche Tobias Junker vom FV Weißenhorn an der Reihe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen