Fußball

27.06.2021

Toto-Pokal: FV Illertissen verliert - Türkgücü-Fans mit unsportlicher Aktion

Plus Der FV Illertissen ist auch dank des starken Torhüters Felix Thiel auf Augenhöhe mit Türkgücü München – und verliert doch unter unsportlichen Begleitumständen.

Von Pit Meier

Wenn am kommenden Sonntag in der Sportschau die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost wird, dann ist mit dem SSV Ulm 1846 Fußball nur eine Mannschaft aus der Region im Topf. Der FV Illertissen verpasste am Sonntag die Qualifikation dafür trotz einer großartigen Leistung im Finale des bayerischen Totopokals gegen den Drittligisten Türkgücü München knapp und unglücklich durch eine 7:8-Niederlage im Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit war kein Treffer gefallen. Marius Wegmann vergab den entscheidenden Strafstoß für den Regionalligisten, der Anhang von Türkgücü sorgte allerdings für unsportliche Begleitumstände beim Elfmeterschießen.

